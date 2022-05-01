В Тюмени отремонтируют дорогу к спортивной школе "Водник"

| Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Участок ул. Судоремонтной (от ул. Потемкина до Вятского проезда), ведущий к спортивной школе "Водник", обновят в Тюмени в 2022 году, сообщает администрация города.

В нормативное состояние приведут 1,32 км пути. 23 мая подрядчик провел фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Дорожники завершают укладку уплотненной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на объекте. Этот тип покрытия выдерживает высокие и интенсивные нагрузки транспортного потока. Также рабочие обустраивают асфальтобетонное покрытие на тротуарах.

Предусмотрено приведение в соответствие требованиям нормативной документации автобусных остановок и бордюрного камня на протяжении участка дороги.

Маршрут приведут в порядок в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Кроме того, в Тюмени новое дорожное покрытие появится на девяти улицах протяженностью 8,83 км.

В России в этом году планируют отремонтировать 140 участков дорог, ведущих к спортивным объектам и около 600 км дорог, ведущих к стадионам, детским юношеским спортивным школам, физкультурно-оздоровительным комплексам.