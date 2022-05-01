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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В УФО отмечается низкий уровень заболеваемости и уменьшение числа госпитализаций по CОVID-19

Общество, 19:20 23 мая 2022

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Низкий уровень заболеваемости коронавирусом и уменьшение числа госпитализаций, связанных с CОVID-19 отмечаются в УФО. Ситуация в Уральском федеральном округе округе полностью соответствует эпидобстановке по стране в целом.

Такая информация прозвучала на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами в регионах, которое провел полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

Регионы восстанавливают оказание плановой помощи, в том числе профилактические осмотры и диспансеризацию. Владимир Якушев поручил детально проанализировать ситуацию, связанную с возвращением системы здравоохранения к обычному режиму.

По его словам, медицинским учреждениям предстоит большая работа: необходимо наверстать объёмы плановой медпомощи, которую невозможно было оказать в условиях пандемии, когда мощности были отданы под лечение коронавируса.

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# Владимир Якушев , коронавирус

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