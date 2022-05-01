В Тюмени стартовал проект "Сценарный план"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Проект "Сценарный план" запустила команда "Медиаполис". В его рамках можно предложить свои идеи и сценарные заготовки для фильма, сериала, шоу, а команда поможет их реализовать, сообщают организаторы.

Участники рассказывают свою задумку, организаторы выбирают лучших авторов, которые пройдут бесплатные онлайн-занятия по сценарному мастерству, а потом приедут в Тюмень, чтобы написать сценарии вместе с наставниками. В конце — поездка на питчинг. И всё — бесплатно.

Участвовать могут все. Заявки принимают до 26 июня. Зарегистрироваться и узнать подробнее.