Развитие сельского предпринимательства обсудят в Тюмени в День предпринимателя

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Секция о сельском предпринимательстве откроется на форуме "День предпринимателя-2022. Большая бизнес-планёрка" в Тюмени 27 мая, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Участники обсудят тренды в сельском туризме; привлечение инвесторов в сельский бизнес; туризм как инструмент развития сельских территорий; развитие сельского туризма в Тюменской области на примере Ярковского муниципального района; как с помощью маркетинга сделать сельские территории привлекательными; развития молодежного предпринимательства.

Модератором площадки выступит генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов. Спикерами назначены генеральный директор архитектурно-брендинговой компании DeVision Илья Пискулин; президент ГК "Автоград" Алексей Салмин; советник Губернатора Тюменской области Ольга Езикеева; президент "Тюменского областного союза туриндустрии" Любовь Матиевская

Секция пройдет в зале "Атриум" (технопарк, Республики 142) с 14 16 часов. Регистрация на мероприятие на сайте: тюменьфорум.рф