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В Тюменской области аварий в ЖКХ стало на 17% меньше

Общество, 09:35 24 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 17 % снизилось количество инцидентов на объектах коммунального хозяйства Тюменской области в отопительном сезоне 2021-2022 гг., чем в предыдущем, передает информационный центр правительства региона.

Меньше всего аварий стало на объектах водоснабжения, показатель снижения - 37 %. На 20,7 % снизилось число аварий по канализации, на 13,5 % - по теплоснабжению, на 12,5% - по электроснабжению.

Отопительный период завершился во всех муниципальных образованиях области, началась кампания по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2022-2023 гг. Планируется отремонтировать 49 котельных, заменить более 875,83 км коммунальных сетей. Так, заменят 723 км сетей электроснабжения, 93,82 км - водоснабжения, 34,6 км - теплоснабжения, 24,41 км - канализации.

На прочность и плотность испытают все тепловые сети Тюменской области, их общая протяженность составляет 1 тыс. 966,6 км,

Исходя из результатов, формируются планы по ремонту. С расписанием опрессовок в Тюмени можно ознакомиться на сайте.

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# ЖКХ , опрессовка , теплоснабжение

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