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Александр Моор: товарооборот между Тюменской областью и Арменией может быть увеличен кратно

Губернатор, 16:30 23 мая 2022

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Товарооборот между Тюменской областью и Арменией может быть кратно увеличен в нынешних условиях. Об этом на встрече с делегацией республики заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В настоящее время товарооборот составляет чуть менее 200 тысяч долларов США, но потенциал гораздо больше. Время и ситуация способствует тому, чтобы мы нашли возможности и кратно увеличили эти показатели. В регионе создана вся необходимая инфраструктура для работы с бизнес-сообществом. Мы готовы активно обсуждать варианты взаимодействия с предпринимателями из Армении", - сказал глава региона.

По данным информационного центра регионального правительства, Тюменская область поставляет в Армению изделия из металлов, аккумуляторы, стеклянные изделия. Импортирует овощи, фрукты, текстильные и кожаные изделия.

Александр Моор отметил, что в Тюменской области проживают более 7,5 тысяч армян. В регионе активно работает общественная организация "Союз армян Тюменской области". А в центре армянской культуры имени Месропа Маштоца преподают армянский язык, учат народным танцам, песням, игре на музыкальных инструментах. В вузах Тюменской области очно и заочно обучаются 30 студентов из Армении.

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# Александр Моор , Армения , товарооборот

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