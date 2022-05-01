Тюменец зарезал приятеля во время уличной ссоры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В отношении тюменца, напавшего во время ссоры на улице на двоих своих знакомых с ножом, заведено уголовное дело. Один из потерпевших скончался на месте происшествия, второй остался жив благодаря своевременной медицинской помощи, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, 21 мая возле дома по ул. Беляева между обвиняемым и двумя его знакомыми возник конфликт. Злоумышленник нанес приятелям удары ножом. На допросе он дал признательные показания.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначили комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.