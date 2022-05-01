МЧС по Тюменской области напомнило о правилах безопасного отдыха на пляжах

| Фото: группы ГИМС Тюменская область во ВКонтакте | Фото: группы ГИМС Тюменская область во ВКонтакте

О правилах безопасного отдыха на пляжах региона напомнили в МЧС по Тюменской области, сообщает "Вслух.ру" ссылаясь на начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по региону Дмитрия Прядко.

Основные правила: нельзя находиться у воды в состоянии опьянения, нырять можно только на оборудованном пляже со специальных мостков и вышек. В МЧС добавили, что выбирать для отдыха стоит места, проверенные ведомствами, и зарегистрированные в Центре государственной инспекции по маломерным судам.

Напомним, что администрация города объявила начало купального сезона 20 мая. Санитарно-эпидемиологических заключений ни одному пляжу пока нет – проверки продолжаются.