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МЧС по Тюменской области напомнило о правилах безопасного отдыха на пляжах

Общество, 17:48 28 мая 2022

группы ГИМС Тюменская область во ВКонтакте | Фото: группы ГИМС Тюменская область во ВКонтакте

О правилах безопасного отдыха на пляжах региона напомнили в МЧС по Тюменской области, сообщает "Вслух.ру" ссылаясь на начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по региону Дмитрия Прядко.

Основные правила: нельзя находиться у воды в состоянии опьянения, нырять можно только на оборудованном пляже со специальных мостков и вышек. В МЧС добавили, что выбирать для отдыха стоит места, проверенные ведомствами, и зарегистрированные в Центре государственной инспекции по маломерным судам.

Напомним, что администрация города объявила начало купального сезона 20 мая. Санитарно-эпидемиологических заключений ни одному пляжу пока нет – проверки продолжаются.

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# вода , летний отдых , МЧС России по Тюменской области , пляжи

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