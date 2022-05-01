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Два инструктора тюменского центра "Родник" прошли курсы повышения квалификации

Общество, 20:42 28 мая 2022

ОРЦ «Родник» | Фото: ОРЦ «Родник»

Инструкторы по адаптивной физической культуре ОРЦ "Родник" повысили квалификацию в центре Тюменской областной службы экстренного реагирования. Об этом сообщает областной департамент соцразвития.

Учеба проходила по программе "Подготовка спасателей на акваториях в местах массового отдыха людей". На теоретической части специалисты изучили нормативно-правовую базу. На практической была отработка приемов и способов плавания, ныряния, транспортировки и извлечения утопающего из воды.

Посещение бассейна в "Роднике" — это одна из коррекционно-оздоровительных процедур в работе с детьми-инвалидами. Занятия на воде проводятся инструкторами по физической культуре под присмотром медицинской сестры и специалиста по комплексной реабилитации.

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# бассейн , курсы повышения квалификации , ОРЦ Родник

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