В ДТП на дорогах Тюменской области пострадали 11 человек
11 ДТП произошло на дорогах Тюменской области 28 мая. Один человек погиб, 15 ранены, сообщает региональная Госавтоинспекция. Две аварии спровоцировали пьяные водители, один из них ехал с ребенком.
В с. Равнец Ишимского района в поле при проведении посевных работ тракторист не убедился в безопасности перед началом движения.
Посевной комплекс наехал на 32-летнего рабочего, находившегося рядом. Молодой человек скончался на месте происшествия.
На 25-м км дороги Тюмень - Ханты-Мансийск водитель "Лады" при перестроении не пропустил Scania, после удара автомобилист не справился с управлением, и "Лада" снесла опору освещения.
В этом ДТП пострадали трое: водитель "Лады", 23-летний пассажир и двухлетний мальчик, сын водителя, который был на заднем сидении без удерживающего устройства.
Ребенок получил ушибы, ссадину лица и другие травмы. Его отец-водитель был пьян. Показания алкотестера составили 0,63 мг. Обстоятельства ДТП выясняются.