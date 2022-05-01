В ДТП на дорогах Тюменской области пострадали 11 человек

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

11 ДТП произошло на дорогах Тюменской области 28 мая. Один человек погиб, 15 ранены, сообщает региональная Госавтоинспекция. Две аварии спровоцировали пьяные водители, один из них ехал с ребенком.

В с. Равнец Ишимского района в поле при проведении посевных работ тракторист не убедился в безопасности перед началом движения.

Посевной комплекс наехал на 32-летнего рабочего, находившегося рядом. Молодой человек скончался на месте происшествия.

На 25-м км дороги Тюмень - Ханты-Мансийск водитель "Лады" при перестроении не пропустил Scania, после удара автомобилист не справился с управлением, и "Лада" снесла опору освещения.

В этом ДТП пострадали трое: водитель "Лады", 23-летний пассажир и двухлетний мальчик, сын водителя, который был на заднем сидении без удерживающего устройства.

Ребенок получил ушибы, ссадину лица и другие травмы. Его отец-водитель был пьян. Показания алкотестера составили 0,63 мг. Обстоятельства ДТП выясняются.