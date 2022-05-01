Проект для помощи жителям Донбасса "Будем жить" запустили в России

| Фото: проект «Будем жить» во ВКонтакте | Фото: проект «Будем жить» во ВКонтакте

Информационные площадки о мерах поддержки и помощи жителям Донбасса в рамках проекта "Будем жить" запустили в России. Об этом сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в ЮФО.

Идея создать информационный портал возникла у тех, кто и сам оказался в непростой ситуации и был вынужден оставить свои дома. В рамках проекта создан Telegram-канал, сайт будемжить.рф и сообщество во ВКонтакте. Там публикуют доступную информацию о мерах поддержки и помощи, а также делятся последними новостями о восстановительных работах в Донбассе.

"Важно доносить достоверную и официальную информацию о мерах поддержки временным переселенцам, вынужденно покинувшим свой дом. В этой части Владимир Устинов выступил не только с поддержкой инициативы самих людей по созданию площадок, где смогут донести проверенную и главное полезную информацию, но и поручил поддержать с точки зрения взаимодействия органов власти в Южном федеральном округе", — поделился заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба.

Задать вопросы, узнать полезные контакты и попробовать найти своих родственников и знакомых можно в чат-боте проекта — https://t.me/budem_zhit_bot, запустить который помогли специалисты АНО "Диалог".

"Важно, чтобы любой человек вне зависимости от региона или города, где он находится, смог оперативно получить качественный ответ на свой вопрос и воспользоваться мерами поддержки, которые ему положены. "Диалог" располагает всеми цифровыми инструментами, которые смогут помочь в получении информации", — подчеркнул первый заместитель главы АНО "Диалог Регионы" Кирилл Истомин.

Напомним, 26 мая на заседании регионального парламента губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что в рамках спецоперации освобождаются города и населенные пункты ЛНР и ДНР. Многие из них получили значительные разрушения и пришли в упадок. В связи с этим Тюменская область заключит с Краснодоном и Краснодонским районом соглашение, в рамках которого будет помогать налаживать мирную жизнь, восстанавливать экономику, воспитывать молодое поколение в духе любви к родине.