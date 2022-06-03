Сбер объединил свои платёжные сервисы под брендом SberPay

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

В семейство SberPay вошли сервис бесконтактной оплаты телефоном "Плати QR", который теперь называется "SberPay оплата по QR", и биометрическая система "Оплата одним взглядом".

Каждый третий клиент Сбера уже воспользовался инновационным методом оплаты SberPay. Сервис "SberPay оплата по QR" позволяет расплачиваться телефоном в 500 тыс. торговых точек по всей стране и их число продолжает активно расти. Для проведения платежа нужно отсканировать QR-код на кассе и подтвердить его в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Сервис работает даже на смартфонах без поддержки NFC. В сетях "Виктория" и "Азбука Вкуса", а также в магазинах, использующих SberPay на кассах "Эвотор", можно расплатиться персональным QR-кодом покупателя — для этого его нужно сгенерировать в СберБанк Онлайн. При оплате SberPay бонусы от СберСпасибо начисляются так же, как при оплате картой.

Система "Оплата одним взглядом" даёт возможность оплачивать покупки не только без карты, но и без смартфона. Достаточно заранее настроить такой способ оплаты в СберБанк Онлайн, а для совершения покупки — просто посмотреть в камеру. Алгоритм нельзя обмануть при помощи грима или фотографии, и срабатывает он так же быстро, как и стандартный платёж банковской картой.

Платёжный сервис SberPay также включает в себя онлайн-оплату в интернет-магазинах, для которой не нужно вводить данные банковской карты и ждать подтверждения по СМС. При этом обеспечена полная безопасность покупки, поскольку данные карты остаются внутри банка и не передаются другим участникам расчётов. Использование SberPay бесплатно для всех пользователей СберБанк Онлайн и не требует установки дополнительных приложений на смартфон.

"Мы продолжаем развивать запущенную в мае 2020 года систему платёжных сервисов SberPay — удобную, надёжную и безопасную альтернативу наличным платежам, которой пользуются миллионы россиян. Сегодня она включает различные варианты онлайн- и офлайн-оплаты, доступные каждому пользователю СберБанк Онлайн. "Под капотом" SberPay спрятаны новейшие отечественные технологические решения, которые позволяют проводить оплату практически моментально", - прокомментировал директор дивизиона "Эквайринг" Сбербанка Дмитрий Малых.