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370 пар выпускников станцуют вальс на набережной в Тюмени

Общество, 13:32 04 июня 2022

t-l.ru

370 пар выпускников школ 2022 года станцуют вальс на набережной Туры в Тюмени 18 июня. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В акции примут участие выпускники 11 классов практически всех общеобразовательных школ Тюмени, а также воспитанники Тюменского президентского кадетского училища.

Точное время мероприятия будет определено позднее. Дата также может корректироваться в зависимости от погодных и других условий.

Сводные репетиции запланированы на 7, 10, 15 июня на площадках школ № 68, 69, 93 в 15 и 17 часов.

Евгений Бабенко

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