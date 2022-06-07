Тюменская область поможет больнице Краснодона с оснащением

Telegram-канал Александра Моора Telegram-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел больницу в Краснодоне во время поездки в Луганскую народную республику. Правительство региона поможет медучреждению с ремонтом и оборудованием. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Александр Моор зашел в палату к раненым ополченцам. Он вручил им коробку с тюменским медом, кедровыми орехами, сибирским иван-чаем и другое. Губернатор пожелал раненым краснодонцам скорейшего выздоровления и возвращения к мирной жизни.

Напомним, Александр Моор и Сергей Козенко подписали соглашение между Тюменской областью и Краснодонским районом ЛНР.