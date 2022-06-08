Активных тюменцев любого возраста ждут на "Семейный сплав"

| Фото: Семейный туризм ВКонтакте | Фото: Семейный туризм ВКонтакте

Тюменские семьи и молодежь приглашают в проект "Семейный сплав", который стартует 7 июля. Каждый может выбрать одну из четырех смен подходящего формата.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила администратор проекта Евгения Дегтянникова.

Откроет лето фестиваль Семейного творчества "Искристый берег". С 7 по 10 июля для участников развернутся интерактивные площадки, мастер-классы, игры на пляже и в воде.

"Уже несколько лет мы разбиваем палаточный лагерь под с. Матуши, переправляемся на катамаранах на другой берег Туры, где река делает живописный изгиб, и отдыхаем на чудесном песчаном пляже. Днем активно, а по вечерам наслаждаемся закатом и поем у костра под гитару", - рассказала Евгения.

На фестиваль, добавила она, некоторые люди приезжают на день, а ночевать уезжают в городские квартиры. Каждый выбирает свою зону комфорта.

Первая и вторая смены, с 12 по 15 и с 17 по 22 июля, - это семейные смены с палаточным лагерем, пятиразовым питанием и радиальным сплавом. Это когда в путешествие по Туре отправляются налегке, плывут до определенного населенного пункта, а затем возвращаются на базу на автобусе.

По словам Евгении Дегтянниковой, профессионалы туристического отдыха приезжают на смены со своей амуницией, а начинающим туристам все необходимое предоставляют организаторы в рамках путевки. На фестивале участники могут взять снаряжение в аренду.

Сомневающимся в своем туристическом потенциале Евгения привела рассуждения своего отца, который неоднократно так отдыхал: "Это что-то среднее между турецким "все включено" и пионерским лагерем".

Она рекомендовала начинающим приобщаться к туризму именно в таком формате, потому что самую сложную, организационную, часть основатели проекта берут на себя, в том числе готовку еды и другие важные вопросы.

Третья смена продлится с 27 июля по 3 августа. Это молодежный сплав по Туре от Мотушей до Покровского. Событие рассчитано на участников от 12 лет, выносливых и энергичных.

Предусмотрели организаторы и вопрос охраны транспорта отдыхающих, хотя, по их словам, за 11 лет существования проекта с машинами никаких происшествий не происходило.

Здесь можно зарегистрироваться и узнать подробности, а в соцсетях – задать вопросы организаторам. Можно сделать это лично на встречах, которые пройдут в мультицентре "Контора пароходства" 16 и 29 июня.

Инна Кондрашкина