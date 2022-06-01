Тюменский депутат отметила, что надежды Запада на протесты внутри России провалились

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Вызывает чувство гордости единство и сила России, которая может противостоять недружественным действиям США и Европы. Надежды Запада на протесты внутри России провалились, заявила руководитель фракции КПРФ в Тюменской областной думе Тамара Казанцева.

Она отметила однозначную позицию партии в отношении спецоперации на Украине: "Мы поддерживаем решение президента Путина по ее проведению, так как понимаем всю опасность приближения военной инфраструктуры Североатлантического блока к нашим границам. Понимаем, что необходимо остановить распространение нацизма и фашизма и в тоже время продемонстрировать свою силу".

По словам Тамары Казанцевой, партия направила в Донбасс уже 95-й конвой с гуманитарной помощью.

Парламентарий выразила уверенность в скором завершении острой фазы противоборства и возвращению к спокойной и мирной жизни. Всем солдатам Российской армии пожелала вернуться домой с победой.

Инна Кондрашкина