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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В России усилят меры по выявлению больных с симптомами оспы обезьян

Общество, 21:15 10 июня 2022

tobmed.ru | Фото: tobmed.ru

В России усилят меры по выявлению больных с симптомами оспы обезьян. Роспотребнадзор выпустил рекомендации по профилактике нового инфекционного заболевания. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале 10 июня.

Разработанные рекомендации касаются в большей части действий медорганизаций при выявлении инфицированных, и прежде всего, приехавших из эпидемически неблагополучных стран по оспе обезьян. В этой связи, усилен санитарно-карантинный контроль на границе. Также приняты дополнительные меры по готовности бригад скорой и неотложной помощи оказывать помощь больным с подозрением на оспу обезьян.

Вместе с тем и для граждан в документе также содержатся мероприятия, которые позволят разорвать механизм и пути передачи инфекции. Самое эффективное – соблюдать правила личной гигиены при контакте с больным – мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащим антисептиком, проводить дезобработку загрязненных поверхностей. При этом, тому, кто контактировал с заболевшим, показана изоляция в стационарных или домашних условиях на 21 день.

Напомним, ранее стало известно о том, что тест-системы для выявления оспы обезьян выпустил научный центр "Вектор" Роспотребнадзора. Они уже начали поступать в регионы.

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# оспа обезьян , рекомендации , Роспотребнадзор

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