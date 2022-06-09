Тесты-системы для выявления оспы обезьян выпустил научный центр "Вектор"

| Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте (архив)

Тест-системы для выявления оспы обезьян выпустил научный центр "Вектор" Роспотребнадзора. Они уже поступили в регионы, сообщает федеральная служба.

Тест-системы помогут оперативно выявлять случаи заражения в любом регионе страны.

"Первичная диагностика будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, куда будут поступать биологические материалы от людей, имеющих симптомы. Особое внимание уделят тем, кто прибыл из стран, где оспа обезьян уже была выявлена", – сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора.

На сегодняшний день в России не зарегистрировано ни одного случая болезни оспой обезьян, заверили в федеральной службе. Предпринимаются необходимые меры, чтобы не допустить завоз этой инфекции.

Напомним, сотрудники Роспотребнадзора уделяют особое внимание туристам, которые прибыли в тюменский аэропорт Рощино из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения оспы обезьян. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области, заведующая клиническим отделением института краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора Ксения Степанова рекомендует в ближайшее время не посещать места, где зафиксированы случаи заболевания, а также соблюдать самые обычные меры профилактики.