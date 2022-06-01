Более 280 тыс. деревьев пополнили "Сад памяти" в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 280 тыс. саженцев сосны, ели, яблони, рябины на площади 66,16 га в рамках международной акции "Сад памяти" высадили в населенных пунктах и лесном фонде Тюменской области. В мероприятии приняли участие около 1 тыс. 250 человек, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Трижды выезжая на посадку леса, коллектив ведомства высадил около 136 тыс. штук сеянцев сосны на площади 31 га. Жители области участвовали дистанционно. Они высаживали деревья на своих участках в честь родственников, которые связаны с Великой Отечественной войной. Места проведения личных акций отмечали на интерактивной карте.

Добавим, В России и за пределами страны высадили 27 млн деревьев. Памятные сады создавали школьники, студенты, сотрудники компаний, активисты, волонтёры, ветераны и главы субъектов. Финальное мероприятие "Сада памяти" состоится 22 июня в День памяти и скорби на Поклонной горе в Москве.