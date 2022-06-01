Тюменские животноводы добились рекордных результатов продуктивности коров

| Фото: acdamate.com | Фото: acdamate.com

Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях Тюменской области (за исключением микропредприятий) составила в среднем – 7 тыс. 912 кг на фуражную корову в год.

Это, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, является наивысшим достижением за всю историю Тюменской области.

Тюменская область, отмечено в сообщении, занимает лидирующие позиции среди регионов Уральского федерального округа по производству основных видов продукции сельского хозяйства на душу населения. По итогам 2021 года регион занял, первое место по производству молока в хозяйствах всех категорий и в сельскохозяйственных организациях на душу населения, производству яиц в хозяйствах всех категорий и в сельскохозяйственных организациях на душу населения.

По производству скота и птицы на убой и по надою молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) Тюменская область занимает второе место.