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Тюменские животноводы добились рекордных результатов продуктивности коров

Экономика, 15:01 18 июня 2022

acdamate.com | Фото: acdamate.com

Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях Тюменской области (за исключением микропредприятий) составила в среднем – 7 тыс. 912 кг на фуражную корову в год.

Это, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, является наивысшим достижением за всю историю Тюменской области.

Тюменская область, отмечено в сообщении, занимает лидирующие позиции среди регионов Уральского федерального округа по производству основных видов продукции сельского хозяйства на душу населения. По итогам 2021 года регион занял, первое место по производству молока в хозяйствах всех категорий и в сельскохозяйственных организациях на душу населения, производству яиц в хозяйствах всех категорий и в сельскохозяйственных организациях на душу населения.

По производству скота и птицы на убой и по надою молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) Тюменская область занимает второе место.

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# животноводство

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