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День народных художественных промыслов впервые отметят в 2022 году

Общество, 14:27 18 июня 2022

Сибирская ковровая фабрика | Фото: Сибирская ковровая фабрика

Президент России накануне подписал указ об установлении нового праздника – Дня народных художественных промыслов. Он будет отмечаться в предпоследнее воскресенье июня.

Документ размещен на портале правовой информации.

Решение принято в целях сохранения, развития и поддержки народных художественных промыслов в России.

Напомним, что 2022 г. проходит под эгидой Года культурного наследия народов России.

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# народные промыслы

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