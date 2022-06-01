День народных художественных промыслов впервые отметят в 2022 году

| Фото: Сибирская ковровая фабрика | Фото: Сибирская ковровая фабрика

Президент России накануне подписал указ об установлении нового праздника – Дня народных художественных промыслов. Он будет отмечаться в предпоследнее воскресенье июня.

Документ размещен на портале правовой информации.

Решение принято в целях сохранения, развития и поддержки народных художественных промыслов в России.

Напомним, что 2022 г. проходит под эгидой Года культурного наследия народов России.