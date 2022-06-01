Более 320 пожаров произошло в Тюменской области за неделю

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

328 техногенных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за прошедшую неделю, с 13 по 19 июня, сообщает региональное управление МЧС.

На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения выезжали 47 раз.

Жителям и гостям Тюменской области напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении возгорания незамедлительно сообщите об этом в экстренные службы. Единый телефон пожарных и спасателей: 112.