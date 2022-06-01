Футбольный матч, выставка автомобилей и розыгрыш призов пройдут для тюменцев 25 июня

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Автоинспекторы и известные жители Тюмени сыграют в футбол на стадионе "Геолог" 25 июня. Матчи пройдут в преддверии празднования Дня образования госавтоинспекции, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Для участников спортивного праздника организуют выставку автомобилей и мотоциклов, мастер-классы и конкурсы. Юные тюменцы примут участие в детской гонке на картингах. Мероприятия пройдут в рамках акции по безопасности дорожного движения #ТюменьсГИБДД.

Среди гостей праздника разыграют призы и сувениры с логотипом дорожной безопасности. Завершит мероприятие демонстрационный полет парашютистов над стадионом.

С показательными прыжками в этот день выступят 12 парашютистов. Лучшие представители тюменского парашютного спорта приземлятся на поле "Геолога".