В Тюмени 10-месячный малыш получил тяжелые ожоги

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первую помощь при тяжелом ожоге оказала тюменка своему 10-месячному ребенку до приезда скорой помощи. Малыш облил кипятком лицо и живот, сообщает пресс-служба станции скорой медпомощи.

По словам матери, кожа слезла, но не полностью. Она успела поместить под холодную воду место ожога, умыть лицо. Через 10 минут на вызов приехали медики. Они оказали помощь мальчику, получившему термические ожоги I-II степени лица, шеи, правого плеча, груди, живота. Общая площадь ожоговой поверхности составила 24%. Обезболивание и противоожоговые повязки улучшили состояние маленького пациента, после его доставили в Областную клиническую больницу № 1.

"Самое первое, что нужно сделать – охладить обожженное место водой. При ожоге головы, грудной клетки, живота, спины лучше использовать компресс. Необходимо намочить ткань в прохладной воде и полностью закрыть поврежденный участок, захватывая при этом пять сантиметров здоровых тканей. По мере нагревания ткань снимать не надо. Можно лить воду прямо сверху", - рассказал специалист станции скорой медицинской помощи Павел Андреев.

Он также подчеркнул, что при ожоге ни в коем случае нельзя наносить на свежие раны мази, кремы, масло, мыло, яичный желток, отвар трав, спирт, соду, зубную пасту, муку и прочее. Не стоит снимать прилипшую к коже одежду, самостоятельно вскрывать образовавшиеся на поверхности кожи пузыри.

Добавим, с 18 по 19 июня врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 78 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 539 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 509 пациентов.