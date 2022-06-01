Выпускницы Тюменского института культуры сдадут экзамен-концерт на пяти языках
| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"
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Выпускной экзамен-концерт студентов направления "Искусство народного пения" состоится в концертном зале Тюменского государственного института культуры (ул. Республики, 2) 24 июня, начало - в 16 часов.
Как сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения, это уникальный и единственный за историю вуза концерт. Экзамен будут сдавать пять специалистов пяти национальностей, прозвучат песни на пяти языках.
Вход для всех желающих свободный.
| Фото: пресс-служба ТКТО