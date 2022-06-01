Новая дорога, светофор и остановка появятся на улице Стройотрядовской в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Новую двухполосную дорогу с освещением, тротуарами и системой водоотведения построят на улице Стройотрядовской в Тюмени. Здесь же появится светофор на перекрестке с улицей Западносибирской, а также остановочный комплекс.

Ранее с просьбой о строительстве дороги к властям обращались жители возведенных здесь новостроек. Существующая временная дорога из бетонных плит доставляет неудобства, к тому же после дождей из-за отсутствия ливневой канализации ее постоянно топит.

По словам руководителя управы Ленинского административного округа Александра Ильина, строительство этой дороги уже было запланировано, но на более долгосрочную перспективу. Однако в связи с высокой потребностью внесены коррективы по срокам и уже в 2022 году начнется ее проектирование.

"Расходы на строительство улицы Стройотрядовской мы будем закладывать в бюджет. Проектирование может быть начато уже в этом году. Мы рассматриваем создание здесь полноценной дороги с освещение и тротуарами. Потребность в этом есть", - рассказал он.

Глава Тюмени Руслан Кухарук в ходе объезда Ленинского административного округа акцентировал внимание на безопасности дорожного движения в новом микрорайоне. Он отметил, что важно предусмотреть светофоры на пересечении с улицей Западносибирской, места для разворота транспорта. Кроме того, решено установить здесь остановки и пустить общественный транспорт.

"По результатам объезда дорожному департаменту поставлена задача – приступить к разработке проектной документации. Территория этого микрорайона активно будет застраиваться в ближайшие годы, поэтому подходить к вопросу надо комплексно. Необходимо, чтобы после строительства этого микрорайона вся улично-дорожная сеть была введена в эксплуатацию", - прокомментировал Руслан Кухарук.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Любовь Голышева