558 бюджетных мест для абитуриентов доступно в Тюменском медуниверситете

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменкая линия"

558 бюджетных мест заявлено в Тюменском государственном медицинском университете на 2022-2023 учебный год. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Иван Петров.

По его словам, большинство мест выделено на специальность "Лечебное дело". Далее идут педиатрия, стоматология, фармацевтический факультет, высшее сестринское образование. В среднем на одно бюджетное место претендуют восемь поступающих. Но по разным специальностям и по разным конкурсным спискам цифры могут сильно отличаться. Если говорить о количестве поступающих, их будет не менее 5,5 тыс. человек.

В дальнейшем у студентов есть возможность на последующих курсах перейти на бюджет или на целевое обучение.

Для иногородних абитуриентов готовят обновленное общежитие по ул. Мельникайте. Ремонт стен, внешнюю отделку планируют завершить к концу лета. В восьмиэтажном здании, состоящем из двух блоков, для проживания доступно 400 мест. По словам Ивана Петрова, студентов будут заселять постепенно к концу сентября, поскольку общежитие необходимо оснастить. Также есть определенные процедуры ввода здания в эксплуатацию.

Юлия Карандашева