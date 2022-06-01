Количество кредитов для малого бизнеса Тюменской области, Ямала и Югры выросло на 20% в 2022 году

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Предприятия малого и среднего бизнеса Тюменской области, Югры и Ямала за январь–апрель 2022 получили кредиты на сумму 63 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 20%. Кредитный портфель МСП увеличился на 40%, до 184 млрд рублей.

Росту кредитного портфеля, сообщает отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, способствовала реализация антикризисных программ льготного кредитования субъектов МСП правительства РФ и Банка России.

"Для поддержки предпринимателей с марта банки начали выдавать целевые льготные кредиты по программам Банка России, - сообщила руководитель Отделения Банка России по Тюменской области Елена Никитина. - На начало июня более 350 представителей бизнеса Тюменской области, Югры и Ямала получили такие кредиты на общую сумму 3 млрд рублей. Кроме того, предприятия и индивидуальные предприниматели, работающие в приоритетных для государства отраслях, могут оформить льготные кредиты по программам правительства РФ".

Средневзвешенная процентная ставка по выданным кредитам МСП в рублях на срок свыше года по Уральскому федеральному округу в апреле 2022 года составила 11,7% годовых.

"Одновременно со смягчением денежно-кредитной политики Банк России снизил процентную ставку по программе стимулирования кредитования субъектов МСП: теперь она привязана к ключевой ставке и установлена для заемщика выше ключевой на три процентных пункта. Это повысит доступность кредитования", – отметила Елена Никитина.