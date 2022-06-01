19 случаев заболевания клещевым энцефалитом зарегистрировали в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

19 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 20 случаев заболевания клещевым боррелиозом зарегистрировали в Тюменской области на 27 июня. В больницы с укусами обратились 18 тыс. 448, из них 3 тыс. 639 – дети до 14 лет, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Всего на 27 июня провакцинированы против клещевого вирусного энцефалита 76 тыс. 765 человек, из них 53 тыс. 62 – лица, относящиеся к профессиональным группам риска, 23 тыс. 703 – дети.

Добавим, тюменцы могут обратится за помощью в приемное отделение Тюменской областной инфекционной клинической больницы по адресу: ул. Комсомольская, 54а. Жители области - в областных больницах в муниципальных образованиях.