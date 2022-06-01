В Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 1 августа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 августа. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Соответствующее решение было принято во время заседания регионального оперативного штаба в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Напомним, ранее в Тюменской области был снят запрет на проведение культурно-досуговых мероприятий.