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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 1 августа

Общество, 15:56 29 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 августа. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Соответствующее решение было принято во время заседания регионального оперативного штаба в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Напомним, ранее в Тюменской области был снят запрет на проведение культурно-досуговых мероприятий.

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# коронавирус , режим повышенной готовности

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