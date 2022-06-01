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В Тюменской области сняли коронавирусные ограничения по культурно-досуговым мероприятиям

Общество, 11:41 24 июня 2022

www.citylib-tyumen.ru | Фото: www.citylib-tyumen.ru

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Запреты на проведение культурно-досуговых мероприятий и по работе библиотек сняты в Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона 24 июня.

Теперь разрешено проводить культурно-досуговые, культурно-просветительские мероприятия, как на открытом воздухе, так и в помещениях. Нововведения касаются мероприятий, которые проводятся в рамках государственных или муниципальных программ, нацпроектов, а также культурно-досуговых и просветительских.

При этом действуют условия проведения мероприятий в помещениях: численность участников - не более 70% от общего количества мест для зрителей - не может превышать 500 человек. Большее количество участников возможно после согласования с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Отметим, что соответствующие изменения внесены в постановление областного правительства от 17 марта 2020 года №120-п "О введении режима повышенной готовности".

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# коронавирус , массовые мероприятия , ограничения

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