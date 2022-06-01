О мистическом в экранизации "Маленьких трагедий" Пушкина расскажут на лекции

| Фото: группа "Музей "Дом Машарова" ВКонтакте | Фото: группа "Музей "Дом Машарова" ВКонтакте

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Кинолекция "Мистическое пространство в "Маленьких трагедиях" Михаила Швейцера" пройдет в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) в Тюмени 24 июня в 18 часов. Лекция будет совмещена с просмотром фрагментов экранизации произведений Александра Пушкина.

Историк Екатерина Абрамова расскажет, какие переживания писателя повлияли на мистицизм в его работах, предложит сравнить тексты и фильм и обсудить, для чего необходимы мистические явления в фильме и актуальны ли эти сюжеты в наши дни.

Регистрация на встречу по ссылке, возрастное ограничение 12+.