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О мистическом в экранизации "Маленьких трагедий" Пушкина расскажут на лекции

Общество, 10:24 24 июня 2022

группа "Музей "Дом Машарова" ВКонтакте | Фото: группа "Музей "Дом Машарова" ВКонтакте

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Кинолекция "Мистическое пространство в "Маленьких трагедиях" Михаила Швейцера" пройдет в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) в Тюмени 24 июня в 18 часов. Лекция будет совмещена с просмотром фрагментов экранизации произведений Александра Пушкина.

Историк Екатерина Абрамова расскажет, какие переживания писателя повлияли на мистицизм в его работах, предложит сравнить тексты и фильм и обсудить, для чего необходимы мистические явления в фильме и актуальны ли эти сюжеты в наши дни.

Регистрация на встречу по ссылке, возрастное ограничение 12+.

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# Александр Пушкин , кино , лекция

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