60 инклюзивных дидактических пособий представят волонтеры в тюменской библиотеке
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Презентация 60 инклюзивных дидактических пособий состоится в Тюмени в специальной библиотеке для слепых (ул. Холодильная, 84) 25 июня, начало - в 11 часов.
Как сообщают организаторы, пособия сделали волонтеры в рамках совместного проекта "Вместе – к успеху!".
На мероприятии расскажут о том, как удалось привлечь более 300 волонтеров, среди которых были и инклюзивные добровольцы, и более 10 волонтерских организаций, к созданию уникальных развивающих пособий для детей с инвалидностью и покажут преимущества каждого вида пособий.
Презентация завершится вручением пособий благополучателям – представителям 10 специализированных учреждений Тюмени по работе с людьми с инвалидностью.