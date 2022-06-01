60 инклюзивных дидактических пособий представят волонтеры в тюменской библиотеке

| Фото: Централизованная городская библиотечная система | Фото: Централизованная городская библиотечная система

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Презентация 60 инклюзивных дидактических пособий состоится в Тюмени в специальной библиотеке для слепых (ул. Холодильная, 84) 25 июня, начало - в 11 часов.

Как сообщают организаторы, пособия сделали волонтеры в рамках совместного проекта "Вместе – к успеху!".

На мероприятии расскажут о том, как удалось привлечь более 300 волонтеров, среди которых были и инклюзивные добровольцы, и более 10 волонтерских организаций, к созданию уникальных развивающих пособий для детей с инвалидностью и покажут преимущества каждого вида пособий.

Презентация завершится вручением пособий благополучателям – представителям 10 специализированных учреждений Тюмени по работе с людьми с инвалидностью.