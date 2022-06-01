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Ярмарка, интерактивные площадки и файер-шоу ждут гостей на VI Шарохинском фестивале в Голышманово

Общество, 09:40 24 июня 2022

организаторов Шарохинского фестиваля | Фото: организаторов Шарохинского фестиваля

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Ярмарку мастеров, состязания по конному спорту и интерактивные зоны подготовили для гостей организаторы VI Шарохинского фестиваля. Мероприятие пройдет на центральной площади рабочего поселка Голышманово 25 июня, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Гости праздника смогут погрузиться в быт и обряды Сибири. Интерактивная площадка "Ярмарка широкая" объединит мастеров и ремесленников. В течение дня будут работать игровые и интерактивные зоны.

Завершится мероприятие файер-шоу братьев Непочатых в 23 часа. Для гостей праздника выступят восемь артистов. "Мы будем ездить на горящих моноциклах, вращать огненные обручи, покажем множество трюков с пылающим реквизитом", - рассказала артистка шоу, одна из руководителей труппы Евгения Непочатых.

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# Голышманово , Шарохинский фестиваль

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