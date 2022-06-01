Молодых тюменских ученых и IT-предпринимателей приглашают на всероссийский форум

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представителей Тюменской области приглашают на Всероссийский молодежный форум "Умный город: наше будущее – новые лица", который пройдет в Мурманске с 14 по 16 июля. Мероприятие соберет молодых ученых, предпринимателей, технологических и общественных лидеров из всех федеральных округов страны, сообщают организаторы.

Главной целью молодежного форума станет поиск решений к ключевым экономическим и социальным задачам. Молодые специалисты пообщаются с представителями российского бизнеса и органов государственной власти. В программе запланированы стратегические сессии, панельные дискуссии, лекции, открытые диалоги и живое общение. Участников ждут не только новый опыт, но и знакомства с потенциальными партнерами и единомышленниками, консультации с экспертами отраслей.

В рамках форума участники побывают на площадке арктического фестиваля "Териберка", в туре "На край Земли". Кроме того, будет организована образовательная площадка, на которой участники представят современные технологические решения и электронные сервисы, формирующие эффективную систему управления городским хозяйством.

Добавим, молодежный форум "Умный город: наше будущее – новые лица" впервые пройдет в рамках третьего Всероссийского форума "Умный город: Новые вызовы". Масштабное мероприятие посвятят развитию и цифровой трансформации городов. Планируется участие представителей правительства России, Минстроя, Минцифры, Минтранса, МЧС, государственных корпораций. Своим опытом поделятся руководители крупнейших отраслевых ассоциаций и союзов, региональных и муниципальных органов власти из всех регионов страны, а также представители крупного, среднего и малого бизнеса.

Заявки на участие принимаются на официальном сайте форума.