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Производители Тюменской области смогут зайти на полки "Строй двора" на закупочной сессии

Экономика, 11:19 24 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Производители региона смогут зайти на полки "Строй двора" на закупочной сессии в Тюмени. Она пройдет в Тюменском технопарке 30 июня в 10 часов, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области 23 июня.

"Друзья, вы знаете, что мы за сотрудничество и кооперацию! Особенно в вопросах импортозамещения и поддержки региональных предприятий. Специалисты нашей единой инвесткоманды регулярно организуют закупочные сессии с крупными компаниями-заказчиками. Топ-менеджмент сети магазинов "Строительный двор" готов рассказать о возможностях сотрудничества", - говорится в сообщении.

Зарегистрироваться на закупочную сессию можно здесь.

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# закупочная сессия , торговля , тюменский технопарк

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