Туристы из Санкт-Петербурга оценили чистоту Тобольска и местное гостеприимство

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Пассажиры чартерного рейса, прибывшего из Санкт-Петербурга в Тобольск 23 июня, оценили чистоту города и гостеприимство.

Большинство оказались в Тюменской области впервые. "Почти 30 лет я путешествовала заграницей. Свою страну совсем не видела. Мне показалось интересным попасть в Сибирь. Я потрясена. Первый день принес столько положительных эмоций. В аэропорту нас встретили так, как не встречали нигде. Потом мы побывали на экскурсии по городу, в частности, посетили Губернский музей, где ознакомились с редкими видами животных. Было познавательно", – поделилась жительница Санкт-Петербурга Ирина Суходолова.

Гостей поразило гостеприимство. В аэропорту Ремезов пассажиры, спустившись с трапа, прошли по ковровой дорожке. Их встретили аниматоры в образах выдающихся исторических личностей региона. А уже в самом Тобольске у настоящей русской печи у кафе "Поварня" на территории Тобольского кремля туристов встретили с размахом. Аниматоры в ярких нарядах предлагали посетителям попробовать расстегаи со щекуром, канапе с салом, наливку с облепихой, клюквой и черникой. "Угощения фантастические. Эти треугольнички с рыбой, расстегаи, очень вкусные", – подчеркнула Ирина Суходолова.

Жительницу Петрозаводска Екатерину Попову город поразил своей чистотой. Понравился гостье и сад Ермака. "Поразила встреча, персонал. Я в первый раз в вашем регионе. Приехала из Карелии. Я работаю в компании FUN&SUN. Меня как ведущего агента пригласили в этот тур", – сказала она.

Жительница Выборга Наталья Мелентьева решила посмотреть на термальную столицу России. Отметим, Тюмень официально стала столицей термальных вод в стране в ноябре 2020 года. "О вашем регионе мне известно, что здесь есть термальные источники, интересные реки. У вас нас встретили замечательно, тепло, необычно, изобретательно. Это всегда радует", – отметила она.

Напомним, первый чартерный рейс из Санкт-Петербурга приземлился в аэропорту Тобольска 23 июня. Борт был загружен на 100%. Как сообщает администрация Тобольска, в 12 часов обратным рейсом в Санкт-Петербург отправились 85 горожан. Следующий чартерный рейс из Санкт-Петербурга прилетит в Ремезов 26 июня. В дальнейшем чартерная программа будет встроена в регулярные рейсы, которые выполняет АК "Россия".

Инна Пахомова