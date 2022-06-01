Партии цветов и фруктов поступили в Тюменскую область из Армении

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Три партии фруктов, ягод, цветов и зелени из Армении проверили в Рощино специалисты областного Россельхознадзора. В Тюмень авиарейсом доставлено более 27 тыс. цветов, 634 кг клубники, абрикосов и шелковицы, 365 кг мяты, кинзы, базилика и рукколы, сообщили в ведомстве.

По результатам карантинного фитосанитарного контроля, продукция признана безопасной.

Напомним, что это уже не первая партия продукции из Армении, поступившая с начала 2022 г. Сотрудничество между Тюменской областью и дружественным государством наращивается. На XXV Петербургском международном экономическом форуме губернатор Тюменской области Александр Моор и министр экономики Республики Армения Ваган Керобян подписали меморандум о намерениях. Тюменская область в сотрудничестве с Арменией будут развивать параллельный импорт, торгово-экономические отношения, туризм, образование, культурные связи. Этому способствует возобновление авиасообщения между Тюменью и Ереваном. Рейсы выполняются авиакомпанией "ЮТэйр" по воскресеньям.