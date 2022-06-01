Тюменская область и Армения подписали меморандум о намерениях
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Губернатор Тюменской области Александр Моор и Министр экономики Республики Армения Ваган Керобян подписали меморандум о намерениях на XXV Петербургском международном экономическом форуме 16 июня, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
"Торговое сотрудничество с Арменией имеет большой потенциал. Цифры пока небольшие, но мы прекрасно понимаем, что в текущих условиях потенциал наших отношений далеко еще не раскрыт", - сказал губернатор.
Тюменская область в сотрудничестве с Арменией будут развивать параллельный импорт, торгово-экономические отношения, туризм, образование, культурные связи.