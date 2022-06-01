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Тюменская область и московская нефтесервисная компания подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор, 18:49 16 июня 2022

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

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Соглашение с нефтесервисной компанией "Интегра менеджмент" подписал губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках XXV Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Совместная деятельность предполагает стабильное развитие нефтесервисного рынка, улучшение инвестиционного климата, создание условий для расширения нефтегазового кластера.

"В нефтегазовый кластер уже сейчас входят 74 предприятия из 14 регионов России. Мы ожидаем, что до конца года количество участников достигнет ста", - отметил губернатор.

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# Александр Моор , нефтегазовый кластер , ПМЭФ-2022

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