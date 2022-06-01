Китай планирует начать экспорт тюменской муки, рапсового масла и чипсов

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Китайские власти выразили желание экспортировать из Тюменской области муку, пищевое рапсовое масло, чипсы и напитки, сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Моор.

"На протяжении последних пяти лет Китай входит в число основных внешнеторговых партнеров Тюменской области. <...> До конца года у нас запланировано несколько бизнес-миссий для производителей пищевой продукции. Есть запросы из Китая на муку, пищевое рапсовое масло, тюменские чипсы ("Окейч"), напитки ("Бенат") и не только", - рассказал он.

Глава региона обратил внимание, что значительный объем экспорта региона в КНР - это продукты химической промышленности. "Также в Поднебесной востребованы нефтепродукты, фанера и пиломатериалы, продукты питания. Но в экспорте с Китаем есть два важных момента: сертификация и логистика. Эти вопросы мы сейчас прорабатываем", - сказал Моор.

Губернатор сообщил, что в мае состоялись переговоры с представителями компаний КНР, обсуждались перспективы торгово-экономической деятельности в нефтехимической и нефтегазовой сферах, идут переговоры по организации поставок нефтепродуктов. "Рассчитываем на совместные инновационные проекты. Например, китайских партнеров заинтересовали технологии резидентов Тюменского технопарка. Одна компания (ООО "Неокомпозит") занимается переработкой отходов полимера в композитные материалы, вторая (ООО "Тюменьнефтетехнологии") разрабатывает химические реагенты для нужд нефтегазовой отрасли", - сказал Моор.

Внешнеторговый оборот Тюменской области с Китаем в 2021 году составил $389,9 млн. Из них экспорт - $274,1 млн, импорт - $115,8 млн.