Тюменцы предлагают молодежное предпринимательство закрепить законодательно
Понятие молодежного предпринимательства необходимо закрепить на законодательном уровне. Тогда это даст ряд преференций для тех, кому нет еще 35 лет. И эта категория бизнесменов сможет пользоваться мерами поддержки, воспользоваться той же льготной ипотекой и так далее.
Об этом председатель федерального комитета по молодежному предпринимательству Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Артем Андросов рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии", находясь на площадке ПМЭФ-2022.
"Молодежное предпринимательство – этот термин созвучен с термином молодая семья, которое законодательно закреплено. И если понятие молодежное предпринимательство закрепить на законодательном уровне, то будут создаваться определённые меры, стимулы для развития. Сейчас появились гранты для молодых предпринимателей, но там возрастное ограничение до 25 лет. А мы имеем в виду возраст до 35 лет. Это позволит в будущем сделать ипотеку для молодых предпринимателей. Сегодня они не могут получить ипотеку, если имеют статус самозанятого или индивидуального предпринимателя. Все это должно рассматриваться на федеральном уровне", - уверен Андросов.
В Тюменской области проводится активная работа по развитию молодежного предпринимательства. Одна из таких практик - это Слет успешных предпринимателей, кстати, в 2022 году он пройдет в десятый раз и сохранит статус международного. Участниками таких программ, как "Открой свое дело", "Это бизнес, детки!", бизнес-игра "Завод" становятся сотни тюменцев, которые получают необходимые навыки для успешных стартапов и воплощения их в жизнь.
Добавим, что благодаря инициативе Тюменской области Госдума РФ закрепила законодательно статус самозанятых. В рамках ПМЭФ решают, что еще нужно сделать, чтобы уравнять в правах самозанятых с индивидуальными предпринимателями.
Анжела Лебедева