Тюменцы предлагают молодежное предпринимательство закрепить законодательно

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Понятие молодежного предпринимательства необходимо закрепить на законодательном уровне. Тогда это даст ряд преференций для тех, кому нет еще 35 лет. И эта категория бизнесменов сможет пользоваться мерами поддержки, воспользоваться той же льготной ипотекой и так далее.

Об этом председатель федерального комитета по молодежному предпринимательству Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Артем Андросов рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии", находясь на площадке ПМЭФ-2022.

"Молодежное предпринимательство – этот термин созвучен с термином молодая семья, которое законодательно закреплено. И если понятие молодежное предпринимательство закрепить на законодательном уровне, то будут создаваться определённые меры, стимулы для развития. Сейчас появились гранты для молодых предпринимателей, но там возрастное ограничение до 25 лет. А мы имеем в виду возраст до 35 лет. Это позволит в будущем сделать ипотеку для молодых предпринимателей. Сегодня они не могут получить ипотеку, если имеют статус самозанятого или индивидуального предпринимателя. Все это должно рассматриваться на федеральном уровне", - уверен Андросов.

В Тюменской области проводится активная работа по развитию молодежного предпринимательства. Одна из таких практик - это Слет успешных предпринимателей, кстати, в 2022 году он пройдет в десятый раз и сохранит статус международного. Участниками таких программ, как "Открой свое дело", "Это бизнес, детки!", бизнес-игра "Завод" становятся сотни тюменцев, которые получают необходимые навыки для успешных стартапов и воплощения их в жизнь.

Добавим, что благодаря инициативе Тюменской области Госдума РФ закрепила законодательно статус самозанятых. В рамках ПМЭФ решают, что еще нужно сделать, чтобы уравнять в правах самозанятых с индивидуальными предпринимателями.

Анжела Лебедева