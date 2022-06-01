УФО развивает сотрудничество с Президентской библиотекой

| Фото: пресс-служба полномочного представителя президента России в УФО Владимира Якушева | Фото: пресс-служба полномочного представителя президента России в УФО Владимира Якушева

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Полномочный представитель Президента Российской Федерации в УФО подписал соглашение о сотрудничестве с Президентской библиотекой на площадке XXV Петербургского международного экономического форума 16 июня. Об этом сообщает пресс-центр полномочного представителя.

"Соглашение даст старт активному развитию центров доступа к информационным ресурсам в регионах Уральского федерального округа. Это новые возможности для жителей как городов, так и малых населённых пунктов, изучать и узнавать историю и культуру нашей великой страны в современном формате. И что особенно важно, это доступ к достоверному, максимально правдивому и объективному контенту", - говорит Владимир Якушев.

Документ также предусматривает развитие региональных центров Президентской библиотеки. Расширение сети центров удаленного доступа откроет новые возможности для жителей как крупных городов, так и небольших населённых пунктов. В планах открыть новые и улучшить действующие центры удаленного доступа к информационных ресурсам библиотеки.

Добавим, в УФО создано более 500 электронных читальных залов Президентской библиотеки.