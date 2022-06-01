Более 2 млрд рублей принесла туротрасль Тюменской области в 2021 году

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 20 туристических объектов на базе горячих источников действуют в регионе. Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал об этом на сессии "Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты" во время ПМЭФ-2022, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Туристов привлекает интереснейшее историческое и культурное наследие Тюмени и Тобольска – первых русских городов в Сибири. Надеемся, что ежегодный туристический поток в Тюменскую область к 2030 году вырастет до 7-8 миллионов человек", – сказал Александр Моор.

В 2021 году Тюменскую область посетили 3 млн человек. Предприятия туристической отрасли перечислили в областной бюджет 2,4 млрд рублей налоговых платежей.

"Туризм – самый большой мультипликатор рабочих мест, он стимулирует развитие территорий и региональной экономики", - добавила глава Ростуризма Зарина Догузова.