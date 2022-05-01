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Прямые перелеты возобновлены из Тюмени в Ереван

Общество, 16:45 24 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Прямые перелеты по маршруту Тюмень — Ереван возобновил "ЮТэйр". Рейсы выполняются по воскресеньям, в Ереван - в 7 часов 45 минут, обратно - в 11 часов 25 минут, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Также авиакомпания продолжает ежедневно летать в столицу Армении из Сочи и Москвы. Билеты на рейсы можно приобрести на сайте utair.ru.

"В 2021 году мы начали развивать это направление из регионов и в осенне-зимнем расписании открыли рейсы в столицу Армении из Сочи и Тюмени. Сейчас мы решили возобновить полеты по этим направлениям в весенне-летний период. Этим летом планируем начать полеты в Армению из Сургута", — отметил президент "ЮТэйр" — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

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# Армения , Ереван , ЮТэйр

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