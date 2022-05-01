Первый форум решения социальных задач пройдет в Москве в июне

| Фото: региональный центр "Семья" | Фото: региональный центр "Семья"

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Форум решения социальных задач пройдет в московском Центре международной торговли 2-3 июня. Участники проработают новые идеи для поддержки жителей, сообщают организаторы.

На площадках создадут открытые локации — лаборатории жизненных ситуаций, образования, инклюзивного бизнеса, школы для каждого, регионального социального стандарта, а также сервисного дизайна. На них любой сможет поделиться опытом и представить свои наработки. Все идеи обсудят на дискуссиях с экспертами.

"Ставя во главу угла интересы человека, мы сможем спроектировать максимально удобный и быстрый алгоритм действий для любой жизненной ситуации, помочь по-настоящему, а не отчитаться числом указанных услуг. Рассчитываем, что региональные управленцы, вернувшись с форума, смогут сразу же использовать какие-то инструменты в своей работе", — рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Также на форуме рассмотрят вопросы профессионального самоопределения школьников, развитие инклюзивного образования и успешные бизнес-практики в области инклюзии.

Подробная программа размещена на сайте.