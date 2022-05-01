Девять инвестпроектов запустят в Тюменской области

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

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Девять инвестиционных проектов взял на сопровождение фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" в мае 2022 года по итогам заседаний экспертных советов. Объем инвестиций в экономику региона составит около 1,2 млрд рублей.

Инвесторы из семи муниципальных образований региона представили свои бизнес-идеи в промышленном производстве, пищевой отрасли, рекреационной деятельности, сфере услуг.

Так, в Тюменском районе на площадке индустриального парка "Богандинский" запланирован проект по открытию вентиляционного завода ТКТ. Объем вложений – 57 млн рублей, будут созданы 32 рабочих места.

В Тобольске реализуют инвестиционные проекты: инклюзивный центр творчества для детей с особенностями развития, мини-кофейня и школа парикмахерского искусства. Проект по созданию рекреационного центра запустят в Тобольском районе.

В Викуловском районе откроют стоматологическую клинику, новая пекарня появится в Казанском районе. В Ишимском районе будет осуществлен проект по модернизации ветеринарно-санитарного утилизационного завода.

На территории Упоровского района инвестор планирует заняться производством натуральных кормов для животных из отходов убоя и переработки скота. Объем вложений – 20 млн рублей, предприниматель создаст девять рабочих мест.