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Пекарня в селе Армизонском Тюменской области выпускает восемь тонн хлеба и булочек в месяц

Экономика, 15:38 24 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Восемь тонн продукции в месяц производят в пекарне Аршака Манукяна в селе Армизонское Тюменской области. Предприниматель в 2011 году организовал бизнес и открыл цех по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.

Как рассказал Аршак Манукян в интервью корреспонденту "Тюменской линии", на производстве заняты шесть человек. Продукцию поставляют в магазины Армизонского района.

Сырье предприниматель использует только местное, преимущественно Тюменской области.

"На месяц закупаем около шести тонн муки. Муку, дрожжи покупаем в Ишиме и Тюмени", - пояснил он.

В 2018 году предприниматель получил грант в сумме 500 тыс. рублей. Деньги были направлены на приобретение хлебопечки, мясорубки, упаковочного станка.

"Наши пекари готовят разные виды хлеба, булочки, рулеты, пироги, кексы, коржики. Выпускаем продукцию на заказ. Объемы производства растут, потому что продукция пользуется спросом. В 2019 году было произведено 56,3 тонны изделий, в 2020-м — 73 тонны", - сказал Аршак Манукян.

По его словам, чтобы больше зарабатывать, нужно много работать.

"Не нужно ничего бояться, нужно идти вперед и не останавливаться, ведь хлеб нужен людям всегда, главное - производить качественный товар, чтобы не потерять доверие покупателей", - отметил он.

Ирина Шемякина

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# грант , пекарня , предпринимательство , хлеб

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