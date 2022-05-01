Три предприятия Тюменской области вошли в федеральный перечень системообразующих

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Три предприятия Тюменской области включило в перечень федеральных системообразующих правительство РФ. Это ООО "Сиббурмаш", Тюменский аккумуляторный завод и ООО "Сибнефтехимтрейд".

По информации регионального департамента инвестиционной политики, для бизнеса — это не только статус. Системообразующие предприятия России — всегда номер один в плане оказания им оперативной и масштабной господдержки. А также льготного кредитования для работы и модернизации. Эти производства влияют на экономику страны. Важны их деятельность и развитие, сохранение рабочих мест и благосостояние.

Всего в федеральном перечне системообразующих находятся восемь предприятий Тюменской области. Там уже состоят СИБУР Холдинг, Обь-Иртышское речное пароходство, ГЕОТЕК Сейсморазведка, Тюменский государственный университет и Тюменский индустриальный университет.