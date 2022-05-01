У Гилевской рощи в Тюмени завершается первый этап ремонта канализации

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

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Первый этап реконструкции канализации в районе ул. Вербной вблизи Гилевской рощи завершается в Тюмени. Как сообщает Росводоканал, проложено около километра трубы диаметром 1 тыс. 400 мм, строителям осталось подготовить новую сеть к переключению.

Сети канализации, транспортирующие стоки от КНС-7 до очистных сооружений, эксплуатируются более 40 лет, над трубами выросли кустарники и деревья. Чтобы продолжить прокладку новых коммуникаций, строителям придется вырубить кусты и два десятка кленов. После завершения строительно-монтажных работ на месте зарослей будет разбит газон.

Всего до конца сентября 2022 года предстоит построить около 3 тыс. 200 метров сетей. Вторую "нитку" коллектора планируется запустить в эксплуатацию уже в октябре.

Как рассказала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева, реализация проекта по реконструкции коллектора вблизи Гилевской рощи имеет важное экологическое значение – все коммуникации выносятся за пределы парка.

"После завершения первого этапа работ и запуска правой "нитки" коллектора, мы выведем из эксплуатации два изношенных трубопровода. Стоки временно будут идти по одному трубопроводу, диаметр которого превышает размер действующих сетей, а строители смогут продолжить работу по прокладке новой сети", - добавила она.